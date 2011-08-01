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Netflix, Atiye 2. Sezon Tarihini Açıkladı

Yazar: Şahin Gezici - Saat: 18:47 - Tarih: 18 Ağustos 2020 - Yorum: 0

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Netflix Atiyeİlk sezonu ile oldukça beğeni toplayan Netflix Türk yapımı dizisi Atiye, 2. sezon ile tekrar karşımıza geliyor. Netflix Türkiye, YouTube kanalı üzerinden yaptığı duyuru ile Atiye dizisinin beklenen 2. sezon tarihini açıkladı. Yapılan açıklama duyurusunda Atiye 2. sezon tarihi 10 Eylül olarak açıklandı.

Netflix Atiye 2. Sezon Tarihi

Atiye 2. Sezon Tarih Duyurusu

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