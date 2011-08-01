Netflix’te Mart Ayının En Çok İzlenen İçerikleri Açıklandı

Dünyanın içerisinde bulunduğu karantina zamanlarında zorunlu olmadıkça evden çıkılmadığından, Netflix tarzı platformlarda yoğunluk devam ediyor. La Casa de Papel dizisi 4. sezonuyla nisan başında girişini yaptı. Mart ayının en çok izlenenler listesinde başlarda yer alamasa da nisan ayında liderliğe oturacaktır. Reelgood istatistiklerine göre mart ayı içerisinde en çok izlenen Netflix içerikleri şunlar oldu;

Netflix’te Mart Ayında En Çok İzlenen 10 Yapım