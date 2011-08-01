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Netflix’te Mart Ayının En Çok İzlenen İçerikleri Açıklandı

Yazar: Şahin Gezici - Saat: 10:29 - Tarih: 06 Nisan 2020 - Yorum: 0

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NetflixDünyanın içerisinde bulunduğu karantina zamanlarında zorunlu olmadıkça evden çıkılmadığından, Netflix tarzı platformlarda yoğunluk devam ediyor. La Casa de Papel dizisi 4. sezonuyla nisan başında girişini yaptı. Mart ayının en çok izlenenler listesinde başlarda yer alamasa da nisan ayında liderliğe oturacaktır. Reelgood istatistiklerine göre mart ayı içerisinde en çok izlenen Netflix içerikleri şunlar oldu;

Netflix Mart Ayı En Çok İzlenenler

Netflix’te Mart Ayında En Çok İzlenen 10 Yapım

  1. Love is Blind
  2. Elite
  3. Crash Landing on You
  4. Sex Education
  5. Stranger Things
  6. I Am Not Okay with This
  7. The Trials of Gabriel Fernandez
  8. Tiger King: Murder, Mayhem and Madness
  9. Money Heist (La Casa de Papel)
  10. Better Call Saul

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