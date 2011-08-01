Netflix’in Yeni Türk Dizisi "Aşk 101" için Fragman Geldi

Netflix, hazırladığı orijinal içeriklerinin yanı sıra yeni dizi ve filmler ile karşımıza çıkmaya devam ediyor. Netflix’in yeni Türk dizisi olan Aşk 101 için de ilk fragman geldi. İlk sezonu ile 24 Nisan'da buluşacağımız Aşk 101, okuldan atılmamak adına en sevdikleri öğretmenlerini okulda tutmaları için plan yapan bir grup asi gencin hikayesini anlatıyor. Öğretmenlerini okulda tutmak için yeni basketbol koçlarına aşık etmek isterlerken, kendileri aşkın pençesine düşüyor.

Ahmet Katıksız ve Deniz Yorulmazer’in yönetmen koltuğunda yer aldığı dizinin senaryosu, Meriç Acemi tarafından kaleme alındı.

Oyuncu kadrosunda Pınar Deniz, Kubilay Aka, Mert Yazıcıoğlu, Alina Boz, Selahattin Paşalı, İpek Filiz Yazıcı ve Kaan Urgancıoğlu gibi isimler yer aldığı Aşk 101 dizisinin yayınlanan fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz. İyi seyirler...

Netflix Aşk 101 Fragman İzle