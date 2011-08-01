Mulan Filminin Yeni Fragmanını İzlediniz mi?

Pandemi sürecinde birçok erteleme alan Mulan, Disney+ platformu üzerinden 29.99 dolara kiralanarak izlenecek. Platformun olmadığı bizim gibi ülkelerde de 4 Eylül tarihinde sinemalardaki yerini alacak. Yifei Liu, Donnie Yen, Jet Li, Li Gong, Jason Scott Lee gibi isimlerin yer aldığı filmin yeni fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz. İyi seyirler...

Mulan Film Fragman İzle