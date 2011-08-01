Mission Impossible: Ölümcül Hesaplaşma - Birinci Bölüm için Fragman Geldi

Tom Cruise’un, adeta aksiyon filmlerinin vazgeçilmezi haline gelen Görevimiz Tehlike serisinin son filmi Mission Impossible: Ölümcül Hesaplaşma Birinci Bölüm’den fragman paylaşıldı. Filmin bir posteri de yayınlandı.

Görevimiz Tehlike, kaliteli aksiyon filmlerinin başında gelen, 6 filmden oluşan bir seri. Tom Cruise’un başrolünde devleştiği serinin son filmi olan Mission Impossible 7 filmi, iki part halinde yayınlanacak. İlk film 12 Temmuz 2023’te izleyicileriyle buluşacak.

Filmin konusuyla ilgili net detaylar olmasa da fragman ve oyuncu kadrosu, en az önceki filmler kadar kaliteli bir aksiyon macerasının bizi beklediğini ortaya koyuyor.

Kemik kadroda Tom Cruise, Rebecca Ferguson, Simon Pegg ve Ving Rhames bulunuyor iken, bu kadroya altıncı filmde yer alan Vanessa Kirby ve serinin ilk filminde yer alan Henry Czerny de eşlik ediyor. Görevimiz Tehlike serisinin yedinci filmle sona erecek olması üzücü elbette. Görünen o ki Tom Cruise seriye bomba gibi iki filmle veda edecek.

Mission: Impossible - Ölümcül Hesaplaşma Birinci Bölüm (Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One) fragmanını hemen aşağıdan izleyebilirsiniz.

Mission: Impossible - Ölümcül Hesaplaşma Birinci Bölüm Fragman İzle