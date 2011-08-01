Minyonlar'ın spin-off serisinin ikinci filmi Minyonlar 2: Gru’nun Yükselişi (Minions: The Rise of Gru) için yeni fragman paylaşıldı. Pandemi nedeniyle ertelendikten sonra nihayet 1 Temmuz 2022'de gösterime girecek olan film, Minyonlar'ın kötülükleriyle ünlü Vicious 6 ekibine girmeye çalışan Gru'ya yardım etmelerini konu ediniyor. Paylaşılan fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz. İyi seyirler...
Minyonlar 2: Gru'nun Yükselişi Filminden Yeni Fragman Geldi
Yazar: Şahin Gezici - Saat: 21:59 - Tarih: 03 Nisan 2022 - Yorum: 0
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