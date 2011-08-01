Microsoft, Washington'da 830 Kişiyi İşten Çıkardı

Microsoft, bu hafta açıkladığı küresel 9.000 kişilik işten çıkarma planı kapsamında, şirketin merkezi konumundaki Washington eyaletinde 830 çalışanıyla yollarını ayırdı. Bu gelişme, Microsoft'un yalnızca genel bir küçülme değil, aynı zamanda stratejik bir yeniden yapılanma sürecine girdiğinin sinyalini veriyor.

Microsoft’un İşten Çıkarma Hamlesi ve Etkileri

İşten çıkarılanlar arasında oyun tasarımcıları, ses mühendisleri, donanım ve bulut mimarisi uzmanları, Microsoft Research ekibi üyeleri ve satış biriminden çalışanlar yer alıyor. Ayrıca, 10 avukat ve kamu ilişkileri çalışanları da etkilenenler arasında.

Şirket, bu adımı tekrarlayan işleri azaltmak ve yeni teknolojilerle çalışanların daha verimli çalışmasını sağlamak amacıyla attığını belirtti. Ancak CEO Satya Nadella, konu hakkında henüz açıklama yapmadı.

Microsoft'un bulut hizmetlerinden elde ettiği gelirler büyümeye devam ederken, şirketin Xbox tarafında büyüme oranı, genel performansın gerisinde kaldı.