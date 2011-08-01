Microsoft Outlook'ta "Akıllı Öneriler" Nasıl Kapatılır?

Microsoft Outlook'un "Akıllı Öneriler" özelliği, e-posta yazarken veya yanıt verirken kullanıcıya otomatik metin önerileri sunar. Bu özellik, daha hızlı yanıtlar oluşturmak için pratik bir yöntem olsa da, bazı kullanıcılar için gereksiz olabilir. Bu bağlamda, eğer Outlook'un akıllı öneriler özelliğini kapatmak istiyorsanız, aşağıdaki adımları uygulamanız yeterli olacaktır.

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Outlook'ta "Akıllı Öneriler" Nasıl Kapatılır?

Öncelikle, Outlook sitesine gidin ve hesabınıza giriş yapın. Sağ üst köşede bulunan, "Ayarlar" ikonuna tıklayın. Açılan pencerede, sol köşede yer alan, "Posta" sekmesine tıklayarak, "Akıllı öneriler" bölümüne giriş yapın. Ardından, açılan bölümde yer alan, "Önerilen yanıtları göster" adlı seçenekteki onayı kaldırıp, "Kaydet" butonuna tıklayarak, akıllı önerileri kapatabilirsiniz.

Outlook'ta "Akıllı Öneriler" özelliğini kapatmak, daha doğal ve kişisel bir e-posta yazma deneyimi yaşamanıza yardımcı olabilir. Bu özelliği kapatmak, mesajlarınızı daha kendi tarzınıza uygun bir şekilde oluşturmanıza olanak tanıyacaktır. İhtiyacınıza göre bu ayarı dilediğiniz zaman elbette tekrar açabilirsiniz.