Bu sitedeki her şey Sevgi ile kodlanmıştır.

Kategori Listesini Göster

Microsoft Edge Chromium'a Dikey Sekmeler Geliyor

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 18:30 - Tarih: 11 Ağustos 2020 - Yorum: 0

FacebookTwitterPinterestTumblrYazdır


Microsoft Edge Chromium'a Dikey Sekmeler GeliyorMicrosoft tarafından Edge Chromium için, birçok tarayıcıda bulunmayan oldukça yenilikçi bir özellik Canary sürümü ile test ediliyor. Bildiğiniz gibi standart sekme alışkanlığı, üste konumlandırılmış şekildedir. Ancak Edge Chromium ile artık sekmeleri dikey olarak da kullanabilmek mümkün olacak.

AYRICA: Microsoft Edge Chromium "Hızlı Bağlantıları" Kaldıralım

Benim gibi farklı tarayıcı kullanım deneyimlerini seviyorsanız, siz de olasılıkla bu özelliği seveceksiniz. Ancak şu an ilgili özellik yalnızca test edildiği için, tüm Canary kullanıcılarına da sunulmuş değil. İlgili özelliğin herkese tam olarak ne zaman sunulacağı ise henüz belirsizliğini koruyor. Örnek bir görünümü ise hemen aşağıda görebilirsiniz. Peki, nasıl buldunuz?

Microsoft Edge Chromium'a Dikey Sekmeler Geliyor

Microsoft Edge Chromium'a Dikey Sekmeler Geliyor

  1. Yorum bulunmamaktadır.

Bu yazıya yorum göndermek ister misiniz?

Dikkat: Her yorum gönderen kişi, kendi gönderdiği yorumdan sorumlu olmaktadır.
Not: Yazı ile herhangi bir ilgisi bulunmayan yorumların onaylanmadığını belirtmek isteriz.
Yazı Etiketleri