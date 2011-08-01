Microsoft tarafından Edge Chromium için, birçok tarayıcıda bulunmayan oldukça yenilikçi bir özellik Canary sürümü ile test ediliyor. Bildiğiniz gibi standart sekme alışkanlığı, üste konumlandırılmış şekildedir. Ancak Edge Chromium ile artık sekmeleri dikey olarak da kullanabilmek mümkün olacak.

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Benim gibi farklı tarayıcı kullanım deneyimlerini seviyorsanız, siz de olasılıkla bu özelliği seveceksiniz. Ancak şu an ilgili özellik yalnızca test edildiği için, tüm Canary kullanıcılarına da sunulmuş değil. İlgili özelliğin herkese tam olarak ne zaman sunulacağı ise henüz belirsizliğini koruyor. Örnek bir görünümü ise hemen aşağıda görebilirsiniz. Peki, nasıl buldunuz?

Microsoft Edge Chromium'a Dikey Sekmeler Geliyor