Meta AI Aylık 1 Milyar Kullanıcıya Ulaştı

Meta'nın yapay zeka asistanı Meta AI, aylık aktif kullanıcı sayısında çarpıcı bir başarıya imza attı. Şirketin CEO'su Mark Zuckerberg, çarşamba günü düzenlenen yıllık hissedar toplantısında yaptığı açıklamada, Meta AI'nın toplamda aylık 1 milyar aktif kullanıcıya ulaştığını duyurdu.

Bu yeni kilometre taşı, Eylül 2024'te açıklanan 500 milyon aktif kullanıcı sayısının tam iki katı anlamına geliyor. Zuckerberg bu büyümeyi, yapay zekayı daha kişisel, sesli ve eğlence odaklı hâle getirme vizyonuyla açıkladı.

2025'te Meta AI Çok Daha Kişisel Olacak

Zuckerberg, 2025 yılı için temel hedeflerinin, Meta AI deneyimini derinleştirmek ve bu asistanı, kişiselleştirme, sesli sohbetler ve eğlence alanlarında öncü bir kişisel yapay zeka hâline getirmek olduğunu belirtti.

Henüz bir iş modeli oluşturmaktan ziyade, bu asistana yapısal olarak yatırım yapmayı sürdüreceklerini söyleyen Zuckerberg, zamanla bu platformun ücretli öneriler sunabileceğini veya abonelik tabanlı bir hizmet modeline geçilebileceğini belirtti.