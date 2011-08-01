Matt Mullenweg ve Evden Çalışmak Üzerine (TED Talk)

İnternet dünyasına açık kaynak olarak ve tamamen ücretsiz bir şekilde sunduğu WordPress ile tanınan ve akabinde Automattic firması ile daha birçok servise, hizmete ev sahipliği yapan bu markanın başında olan Matt Mullenweg, evden çalışmanın faydalarını TED izleyicileri ile paylaşıyor. İlgili videoyu home-office olarak çalışan herkesin izlemesi gerektiğine inanıyorum. Çünkü evden çalışarak da harika markalar yaratılabileceğine dikkat çeken Mullenweg, Automattic ve WordPress ekibinin bu başarısını nasıl koruduğunun da altını çiziyor. Matt Mullenweg TED videosunu hemen aşağıda izleyebilmektesiniz.

Not: İlgili video normalde İngilizce'dir. Ancak video üzerinde Türkçe altyazı bulunmaktadır. İzlerken dilerseniz, altyazıyı aktive edebilirsiniz.