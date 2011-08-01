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Marvel'ın Yeni Filmi Eternals için İki Yeni Video Geldi

Yazar: Şahin Gezici - Saat: 08:48 - Tarih: 12 Ekim 2021 - Yorum: 0

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Marvel EternalsÇıkışına az bir zaman kalan Marvel'ın yeni filmi Eternals için iki yeni video paylaşıldı. En iyi yönetmen ödüllü Chloé Zhao tarafından yönetilen filmin oyuncu kadrosunda Angelina Jolie, Salma Hayek, Richard Madden, Gemma Chan, Kit Harington, Kumail Nanjiani, Barry Keoghan ve Dong-seok Ma yer alıyor. 5 Kasım 2021'de çıkacak olan film için paylaşılan iki yeni videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz. İyi seyirler...

Marvel Eternals Video İzle

Marvel'ın Yeni Filmi Eternals için İki Yeni Video


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