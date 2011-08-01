Marvel'ın Yeni Filmi Eternals için İki Yeni Video Geldi

Çıkışına az bir zaman kalan Marvel'ın yeni filmi Eternals için iki yeni video paylaşıldı. En iyi yönetmen ödüllü Chloé Zhao tarafından yönetilen filmin oyuncu kadrosunda Angelina Jolie, Salma Hayek, Richard Madden, Gemma Chan, Kit Harington, Kumail Nanjiani, Barry Keoghan ve Dong-seok Ma yer alıyor. 5 Kasım 2021'de çıkacak olan film için paylaşılan iki yeni videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz. İyi seyirler...

Marvel'ın Yeni Filmi Eternals için İki Yeni Video