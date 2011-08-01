Marvel dizisi Moon Knight için yeni bir video geldi. Heyecanlandırıcı olduğu görülen dizi, 30 Mart 2022'de Disney Plus'ta yayına girecek. Dizinin ana karakteri Moon Knight'ı Oscar Isaac canlandırırken, diğer oyuncular ise Ethan Hawke, Gaspard Ulliel ve May Calamawy. Paylaşılan yeni videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz. İyi seyirler...
Marvel'ın Beklenen Dizisi Moon Knight'tan Yeni Video
Yazar: Şahin Gezici - Saat: 11:12 - Tarih: 15 Şubat 2022 - Yorum: 0
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