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Marvel'ın Beklenen Dizisi Moon Knight'tan Yeni Video

Yazar: Şahin Gezici - Saat: 11:12 - Tarih: 15 Şubat 2022 - Yorum: 0

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Marvel Moon KnightMarvel dizisi Moon Knight için yeni bir video geldi. Heyecanlandırıcı olduğu görülen dizi, 30 Mart 2022'de Disney Plus'ta yayına girecek. Dizinin ana karakteri Moon Knight'ı Oscar Isaac canlandırırken, diğer oyuncular ise Ethan Hawke, Gaspard Ulliel ve May Calamawy. Paylaşılan yeni videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz. İyi seyirler...

Marvel Moon Knight Ne Zaman Çıkacak? - Video İzle

Moon Knight Video İzle


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