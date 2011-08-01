MarkText uygulaması ile ilgili olarak bir önceki içeriğimizde, marktext metin kalınlaştırma yönünde bilgi aktarımında bulunmuş idik. Bugün ise sizlerle, marktext altı çizgili metin yazma nasıl oluyor, bu yönde bilgi vermek istiyoruz. Markdown için altı çizgili yazı yazma kuralını kullanmak yerine, Marktext uygulaması ile yazıyı seçtikten sonra direkt altı çizgili yapma ikonuna tıklamanız yeterli olacaktır. İlgili adımları ise hemen aşağıda paylaşıyor olacağız.

AYRICA: MarkText Uygulamasında Yazı Tipi Değiştirme Nasıl Yapılır?

MarkText Uygulamasında Altı Çizgili Metin Nasıl Yazılır?

1) Öncelikle programı açalım ve bir metin girelim.

2) İlgili metni seçip, altı çizgili yapma ikonuna tıklayabiliriz.