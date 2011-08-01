MarkText bildiğiniz gibi oldukça gelişmiş ve tamamen ücretsiz olan bir Markdown editörüdür. Ancak içerisindeki birçok pratik özellik ile de her anlamda işimizi kolaylaştırmaktadır. Örneğin, marktext metin kalınlaştırmak adına Markdown kurallarını yazmak yerine, ilgili metni seçip, açılan menüden kalınlaştırma ikonuna tıklamanız yeterli olacaktır. Böylelikle ilgili metin direkt kalın olacaktır. Bu işlem ile ilgili adımlar ise hemen aşağıda yer almaktadır.

AYRICA: MarkText Uygulamasında Yazı Tipi Değiştirme Nasıl Yapılır?

MarkText Uygulamasında Metin Kalınlaştırma Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle ilgili uygulamayı açıyoruz.

2) Akabinde dilediğimiz bir yazı yazalım.

3) İlgili metni seçelim ve açılan menüden kalınlaştırma ikonuna tıklayalım.

4) Sonuç ise görebileceğiniz üzere aşağıdaki gibi olacaktır.