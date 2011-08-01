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MarkText Uygulamasında Yazı Tipi Değiştirme Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 19:27 - Tarih: 22 Ağustos 2022 - Yorum: 0

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MarkText Uygulamasında Yazı Tipi Değiştirme Nasıl Yapılır?MarkText uygulamasını kullanırken, elbette varsayılan bir yazı tipinin de var olduğunu görmüş olmalısınız. Ancak editör o kadar çok özelliğe sahip ki, dilerseniz yazı tipi (font) değiştirmek de mümkün kılınmıştır. Dilediğiniz yazı tipinin adını ilgili kutucuğa girerek, bu yönde aksiyon alabilir ve yazı yazarken kullanmak istediğiniz yazı tipini belirleyebilirsiniz. MarkText yazı tipi değiştirmek için dilerseniz hemen ilgili adımlara göz atıyor olacağız.

AYRICA: MarkText Uygulamasında Satır Yüksekliği Değiştirme Nasıl Yapılır?

MarkText Uygulamasında Yazı Tipi Değiştirme Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle ilgili uygulamaya giriş yapalım.

MarkText Uygulamasında Yazı Tipi Değiştirmek 1

2) Preferences sekmesine tıklıyoruz ardından.

MarkText Uygulamasında Yazı Tipi Değiştirmek 2

3) Editor adlı bölüme giriş yapalım.

MarkText Uygulamasında Yazı Tipi Değiştirmek 3

4) Font family adlı kutucuğa dilediğimiz yazı tipinin adını girebiliriz.

MarkText Uygulamasında Yazı Tipi Değiştirmek 4

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