MarkText uygulamasını kullanırken, elbette varsayılan bir yazı tipinin de var olduğunu görmüş olmalısınız. Ancak editör o kadar çok özelliğe sahip ki, dilerseniz yazı tipi (font) değiştirmek de mümkün kılınmıştır. Dilediğiniz yazı tipinin adını ilgili kutucuğa girerek, bu yönde aksiyon alabilir ve yazı yazarken kullanmak istediğiniz yazı tipini belirleyebilirsiniz. MarkText yazı tipi değiştirmek için dilerseniz hemen ilgili adımlara göz atıyor olacağız.

AYRICA: MarkText Uygulamasında Satır Yüksekliği Değiştirme Nasıl Yapılır?

MarkText Uygulamasında Yazı Tipi Değiştirme Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle ilgili uygulamaya giriş yapalım.

2) Preferences sekmesine tıklıyoruz ardından.

3) Editor adlı bölüme giriş yapalım.

4) Font family adlı kutucuğa dilediğimiz yazı tipinin adını girebiliriz.