QuitAll, macOS kullanıcıları için oldukça faydalı bir uygulamadır. Uygulamada yer alan bir özellik sayesinde, belirli bir süre boyunca kullanılmayan uygulamaları otomatik olarak kapatabilirsiniz. Peki bu özelliği nasıl aktif edebilirsiniz? Dilerseniz, bu işlemin nasıl yapılacağını hep birlikte öğrenelim.

macOS Uygulaması "QuitAll" ile Otomatik Uygulama Kapatma Nasıl Yapılır?

Öncelikle QuitAll uygulamasını açın. Sağ alt kısımda yer alan seçenekler simgesine tıklayın ve açılır menüden de "Settings" sekmesine tıklayın. Açılan penceredeki "Auto Quit: Quit inactive apps after" seçeneğini aktif hâle getirin ve hemen altında yer alan açılır menüden istediğiniz süreyi de belirleyerek (1 hour gibi) işlemleri tamamlayabilirsiniz.

Bu şekilde, belirlediğiniz süre sonunda kullanılmayan uygulamalar kendiliğinden kapanır. Bu sayede ise masaüstünüz daha düzenli kalacaktır. Özellikle yoğun çalışan kullanıcılar için, bu özellik, gereksiz açık kalan uygulamaları kontrol etme derdini ortadan kaldırmaktadır.