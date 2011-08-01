macOS kullanıcılarının işini kolaylaştıran uygulamalardan biri olan QuitAll, tek bir tıklama ile tüm uygulamaları kapatma imkânı sunuyor. Ancak bazı kullanıcılar, bilgisayar her açıldığında bu uygulamanın otomatik olarak başlatılmasını isteyebilir. QuitAll uygulamasını başlangıçta açmak için aşağıdaki adımları uygulamanız yeterli olacaktır.

macOS Uygulaması "QuitAll" Başlangıçta Nasıl Açılır?

Öncelikle QuitAll uygulamasını açın. Sağ alt kısımda yer alan seçenekler simgesine tıklayın ve açılır menüden de "Settings" sekmesine tıklayın. Açılan penceredeki "Startup: Open QuitAll at login" seçeneğini aktif hâle getirerek, işlemleri tamamlayabilirsiniz.

Bu basit adımlar sayesinde QuitAll artık her macOS açılışında otomatik olarak çalışmaya başlayacak. Böylece uygulamayı her seferinde manuel olarak açmak zorunda kalmayacaksınız.