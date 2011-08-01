macOS için geliştirilen uygulamalar ile ilgili olarak bir önceki içeriklerimizde, Spaced ve akabinde Black Out gibi uygulamalara yer vermiştik. Bugün ise sizlerle, oldukça minimalist bir metin editörü uygulaması olan, "Plain Text Editor" tanıtıyor olacağız. Bilirsiniz, zengin metin editörleri daha kapsamlıdır.

AYRICA: macOS için Günü Verimli Kılan Uygulama: Day Progress

macoS için Düz Metin Düzenleme Uygulaması: Plain Text Editor

Ancak Plain Text Editor adlı uygulama, yalnızca bir şeyleri not almak için geliştirilen bir uygulamadır. Yani çok kapsamlı bir metin editörü beklemeyin. Fakat kısa notlar almak adına oldukça faydalı olduğunu düşünüyorum, en azından tamamen ücretsiz bir uygulamadır. Resmi App Store sayfasına giderek, ilgili uygulamayı indirmeyi düşünebilir ve deneyebilirsiniz.

Adres: Plain Text Editor