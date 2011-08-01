Gününüzün daha verimli ve motive geçmesi adına, geliştirilen birçok uygulama mevcut. Bu uygulamalardan biri de, macOS için özel olarak geliştirilen ve tamamen ücretsiz olarak sunulan Day Progress uygulamasıdır. Bu uygulama ile, gününüzün (belirlediğiniz saat aralığı çerçevesinde) bitmesine ne kadar zaman kaldığını görebilmektesiniz.

macOS için Günü Verimli Kılan Uygulama: Day Progress

Uygulamayı App Store'da bulabilir ve aşağıdaki linke tıklayarak, bilgisayarınıza kurmayı düşünebilirsiniz. Kişisel olarak da kullandığım bir uygulama olan Day Progress, özellikle bilgisayarda çalışırken oldukça fayda sağlıyor diye düşünüyorum. Size de denemenizi tavsiye edebilirim.

Adres: Day Progress