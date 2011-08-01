Bilirsiniz, güvenlik için bazı görsellerdeki belirli alanları görünmez hâle getirmek gerekebiliyor. Bulanıklaştırma efekti olarak da bilinen bu özellik, zaman zaman spesifik güvenlik sorunlarına yol açabilir. Özellikle görseldeki meta verileri silinmediyse, gizli alanlarda ne yazdığı anlaşılabilir. İşte bunun çözümü olarak, ilgili alanları direkt siyah bir renk ile gizlemek en mantıklı olanıdır.

AYRICA: macOS için Günü Verimli Kılan Uygulama: Day Progress

macOS için Önemli Bilgileri Gizleme Uygulaması: Black Out

macOS için geliştirilen "Black Out" adlı uygulama ile, kolaylıkla dilediğiniz alanları gizleyebilirsiniz, görseli kaydettiğinizde ise tüm meta verileri de silindiği için, gizli alanlar hakkında endişeniz olmasına gerek kalmayacaktır. Uygulama yalnızca 2,99 dolâr şu an. İhtiyacınız var ise ve bütçeniz de müsait ise, aşağıdaki linke tıklayarak App Store vasıtası ile uygulamayı satın alarak, bilgisayarınıza kurabilirsiniz. Mutlaka denemenizi öneririm. Karar sizindir.

Adres: Black Out