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macOS için Menü Ögelerini Gruplama Uygulaması: Spaced

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 14:26 - Tarih: 07 Temmuz 2023 - Yorum: 0

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macOS için Menü Ögelerini Gruplama Uygulaması: SpacedFaydalı macOS uygulamaları tanıtmaya sizler için devam ediyoruz. Bugün ise sizlerle, macOS için özel olarak geliştirilen "Spaced" adlı uygulamadan bahsediyor olacağız. macOS'ta bildiğiniz gibi üst kısımda menü çubuğu bulunur. Bu menüde ise, bazı uygulamaların ikonları yer alır. Bu ikonları gruplamak isteyebilirsiniz.

AYRICA: Structured: macOS için Müthiş Gün Planlama Uygulaması

macOS için Menü Ögelerini Gruplama Uygulaması: Spaced

Apple macOS "Spaced" Uygulaması

Yani bazı uygulamaların arasına boşluk, çizgi v.b. eklemek isteyebilirsiniz. Bu kabul edilebilir bir istektir, çünkü uygulamaları bu şekilde kategorize de etmiş olmaktasınız. Tamamen ücretsiz olan Spaced uygulamasını aşağıdaki bağlantıya tıklayarak, App Store resmi sayfasından indirebilirsiniz.

Adres: Spaced


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