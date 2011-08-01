Apple macOS için geliştirilen birçok işlevsel, pratik ve oldukça da faydalı uygulamalar mevcut. Bu uygulamalardan bir tanesi de Structured adlı app olsa gerek. Özellikle gün planlama konusunda aksaklıklar yaşıyor iseniz, bu yönde sizlere görsel bir şekilde ve minimal tasarımıyla Structured uygulaması yardımcı olabilir.

AYRICA: Apple macOS için Benzersiz Not Alma Uygulaması: SideNotes

Structured: macOS için Müthiş Gün Planlama Uygulaması

Türkçe dil desteği bulunan uygulama ile; yapacaklarınızı, tekrarlayan görevleri, renk skalasını v.b. her şeyi kişisel bir hâle getirebilirsiniz. Normal şartlarda ilgili uygulama ücretsiz ancak Pro versiyonuna ait tüm özelliklerin kilidini açmak, ilgili özelliklere erişim sağlamak istiyorsanız ilgili uygulama için birtakım ödeme plânları var. Aylık, senelik ve ömür boyu şeklinde.

AYRICA: Apple macOS için Günlük Uygulaması: Mini Diary

Benim tavsiyem ise tek seferlik olduğu için "ömür boyu" paketini satın almanızdan yana olacaktır. Uygulamanın tek seferlik ücreti ise şu an 29.99 dolâr şeklinde. Yani ödemeyi bir kere gerçekleştirip, ömür boyu kullanabiliyorsunuz. Uygulamayı aşağıdaki resmi App Store sayfasından indirebilir ve satın almadan önce denemeyi düşünebilirsiniz.

Adres: Structured (App Store)