Apple macOS için Benzersiz Not Alma Uygulaması: SideNotes

Apple macOS'u daha verimli kullanabilmek adına harika uygulamalar mevcut. Bilhassa daha sağlıklı notlar almak istiyor iseniz, sizlerle ücretli bir uygulama olan SideNotes adlı uygulamadan bahsetmek istiyorum. İlgili uygulama bilgisayarınızın isterseniz sağ tarafında, isterseniz de sol tarafında konumlanıyor. İlgili uygulama yapılacaklar listesi, not alma, notların yedeklenmesi ve farklı not renkleri gibi birçok özelliği içerisinde bulundurmasının yanı sıra, kişiselleştirme konusunda oldukça iyi denilebilir. İlgili uygulamayı App Store'dan güncel olarak 19.99 dolâra satın alabilirsiniz. Aktif olarak kullandığım uygulama ile artık notlarımı daha verimli alabildiğimi ve oldukça pratik bir uygulama olduğunu dile getirebilirim. Bütçenize de uygun ise, kullanmaktan pişman olmayacağınızı kesinlikle dile getirebilirim.

Apple macOS için Not Alma Uygulaması: SideNotes

Adres: SideNotes (App Store)