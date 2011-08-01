Düzenli olarak günlük yazıyor musunuz? Eğer öyle ise, bilgisayar başında da - Apple macOS üzerinde de günlük yazmak isteyebilirsiniz. Bunun için yaptığım oldukça uzun süren araştırmalar sonucunda, Mini Diary adlı bir uygulamaya denk geldim. Uygulama ile kalın metin, eğik metin ve listeleme yapabileceğiniz gibi, ilgili uygulama koyu modu da destekliyor. En önemli özelliğe gelelim... Günlüğünüzü olası bir farklı kişinin görmesini istemezsiniz, öyle değil mi? İşte uygulama ile şifre belirleyebilir ve şifreyi doğru girmeden günlüğünüze erişim yapılmamasını sağlayabilirsiniz. Uygulama ise oldukça minimal ve tamamen ücretsiz. Aşağıdaki bağlantıya tıklayarak, sorunsuz bir şekilde indirme işlemini sağlayarak, kullanmaya hemen bugün başlayabilirsiniz.

AYRICA: Apple macOS için Kapsamlı Not Alma Uygulaması: Notebook

Apple macOS için Günlük Uygulaması: Mini Diary

Adres: Mini Diary (App Store)