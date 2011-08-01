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Apple macOS için Kapsamlı Not Alma Uygulaması: Notebook

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 13:33 - Tarih: 31 Ağustos 2022 - Yorum: 0

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Apple macOS için Kapsamlı Not Alma Uygulaması: NotebookSizlerle bugüne kadar Apple macOS için geliştirilmiş olan birçok not alma uygulaması paylaştık. Ancak şimdi paylaşıyor olacağımız uygulama hem tamamen ücretsiz - hem de oldukça kapsamlı. Notebook adlı bu uygulama ile, çeşitli not defterleri oluşturabilir, notlar ekleyebilir ve yapılacaklar listesi gibi çeşitli aksiyonlar alabilirsiniz. Uygulamayı kullanmak için ise hiçbir şekilde ödeme yapmanız gerekmemektedir. Bu bağlamda aşağıdaki bağlantı ile - ilgili uygulamanın resmi App Store sayfasına ulaşabilir ve indirerek kullanmayı düşünebilirsiniz.

AYRICA: Apple macOS için Gelişmiş Metin Editörü: UpNote

Apple macOS için Kapsamlı Not Alma Uygulaması: Notebook

Apple macOS Not Alma Uygulaması: Notebook

Adres: Notebook (App Store)


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