Apple macOS için Gelişmiş Metin Editörü: UpNote

Bu zamana dek macOS için birçok uygulamayı sizlerle paylaştık. Şimdi paylaşıyor olacağım uygulama ise kesinlikle, macOS için geliştirilmiş olan harika ve oldukça pratik, hızlı ve işlevsel bir uygulama olan UpNote. İlgili uygulama ile dilediğiniz gibi notlar alabilir, yazılar yazabilir, bu yazılara görsel bile ekleyebilirsiniz.

AYRICA: Apple macOS için Ücretsiz Markdown Editörü: MarkText

Ayrıca zengin metin editörü sayesinde ilgili metinleri kolaylıkla kalın, eğik, altı çizgili ve renkli kılabilirsiniz. İlgili uygulama koyu modu da desteklemektedir. Şu aşamada bir yazarsanız, kesinlikle bu uygulama işinizi görecektir. İlgili uygulamayı denemek adına aşağıdaki bağlantı ile indirebilir ve bütçenize de uygun ise, hemen satın almayı düşünebilirsiniz.

macOS için Gelişmiş Metin Editörü UpNote ile Tanışın

Adres: UpNote (App Store)