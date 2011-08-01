macOS "Calmly Writer" Uygulamasında "Yazı Tipi" Nasıl Değiştirilir?

Calmly Writer yazı editörü ile ilgili yazılarımıza devam ediyoruz. Yazı yazarken, kişisel tercihleriniz doğrultusunda farklı bir yazı tipi kullanmak isteyebilirsiniz. Daha okunaklı bir font seçmek veya yazma deneyimini özelleştirmek adına yazı tipi değişikliği yapmak mümkündür. Calmly Writer uygulamasında yazı tipini değiştirmek istiyorsanız, aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz.

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"Calmly Writer" Uygulamasında "Yazı Tipi" Nasıl Değiştirilir?

Öncelikle, Calmly Writer uygulamasını başlatın ve sol üst köşede yer alan, üç yatay çizgili menü simgesine tıklayın. Ardından ise, listedeki "Settings" seçeneğine tıklayın. Açılan sayfadaki, "Font" başlığı altında yer alan açılır menüden, dilediğiniz yazı tipi arasından seçim yapabilirsiniz.

Sonuç olarak, yukarıdaki adımları izleyerek, Calmly Writer uygulamasında yazı tipini kolayca değiştirebilir, yazma deneyiminizi kendi zevk ve ihtiyaçlarınıza göre özelleştirebilirsiniz. Kendi tarzınıza en uygun yazı tipini seçerek, daha rahat ve keyifli bir uygulama deneyimi yaşayabilirsiniz.