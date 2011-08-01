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Love, Death + Robots'un 3. Sezon Yayın Tarihi Açıklandı (Video)

Yazar: Şahin Gezici - Saat: 18:31 - Tarih: 19 Nisan 2022 - Yorum: 0

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Love, Death + RobotsHer bölümde farklı bir teknolojik konuyu işleyen Love, Death + Robots isimli dizinin 3. sezon yayın tarihi açıklandı. 3. sezon hakkında bir bilgi henüz olmasa da, bekleyenlerin heyecanlanacağı bir bildiri oldu. Netflix'te yayınlanacak olan dizi, Love, Death + Robots Volume 3 ismi ile 20 Mayıs'ta izleyicilerle buluşacak. Dizi için paylaşılan ilk videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz. İyi seyirler...

Love, Death + Robots 3. Sezon Tarih Açıklandı

Love, Death + Robots 3. Sezon Tarih Açıklama Videosu


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