Her bölümde farklı bir teknolojik konuyu işleyen Love, Death + Robots isimli dizinin 3. sezon yayın tarihi açıklandı. 3. sezon hakkında bir bilgi henüz olmasa da, bekleyenlerin heyecanlanacağı bir bildiri oldu. Netflix'te yayınlanacak olan dizi, Love, Death + Robots Volume 3 ismi ile 20 Mayıs'ta izleyicilerle buluşacak. Dizi için paylaşılan ilk videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz. İyi seyirler...

Love, Death + Robots 3. Sezon Tarih Açıklama Videosu