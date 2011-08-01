Tom Hiddleston’ın hayat verdiği Loki karakterini Marvel sinametik evrenine hâkim olan herkes bilir ve sempati duyar, buna eminiz. Öyle ki, Loki’ye özel bir dizinin geleceği duyurulduğunda Marvel izleyicileri oldukça heyecanlanmış idi. Marvel’in spin-off dizisi Loki’nin nihayet ikinci sezon tarihi belli oldu. Disney Plus üzerinden yayınlanacak olan dizinin ikinci sezonu 6 Ekim 2023’te yayınlanmaya başlayacak.

İlk sezonu geride bırakan Loki, bu sene içerisinde ikinci sezonuyla geri dönmeye hazırlanıyor. 6 bölümden oluşacak olan dizi kasım ortalarına kadar devam edecek.