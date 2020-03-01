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LiveJournal ile Profil Backlink Nasıl Alınır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 14:00 - Tarih: 19 Mart 2020 - Yorum: 0

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LiveJournal ile Profil Backlink Nasıl Alınır?Bir sosyal paylaşım sitesi ve blog oluşturma konusunda oldukça eski bir plâtform olan LiveJournal, belki de birçok kişinin duymadığı bir uygulama olabilir. Ancak özellikle Rusya'da oldukça aktif kullanıldığı dile getirilebilir. Konumuza dönecek olursak, kendinize LiveJournal ile bir blog oluşturdu iseniz, profilinize de web sitenizin bağlantısını ekleyerek, ücretsiz profil backlink edinebilirsiniz.

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LiveJournal ile Profil Backlink Nasıl Alınır?

1) Öncelikle Settings bağlantısına tıklayın.

LiveJournal ile Profil Backlink Nasıl Alınır?

2) Edit profile bağlantısına tıklayın.

LiveJournal ile Profil Backlink Nasıl Alınır?

3) Web Page başlığındaki ilgili bölümleri doldurun.

LiveJournal ile Profil Backlink Nasıl Alınır?

4) Save Changes butonu ile işlemleri tamamlayabilirsiniz.

LiveJournal ile Profil Backlink Nasıl Alınır?

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