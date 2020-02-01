Daha çok oyun odaklı bir canlı yayın plâtformu olan Twitch ile ücretsiz backlink almak mümkün deseydik, buna inanır mıydınız? Twitch kendi kitlesini oluşturmuş ve oldukça kaliteli bir web sitesi şeklinde tanımlanabilir. Dolayısı ile dilerseniz Twitch backlink almak kesinlikle mümkündür. Öncelikle Twitch'e kayıt olmak gerekiyor. Ardından ise, aşağıdaki adımları izleyerek backlink alabilirsiniz.

Twitch ile Ücretsiz ve Kaliteli Profil Backlink Alalım

1) Profil sayfanızdaki Panelleri Düzenle butonuna tıklayın.

2) Artı işaretine tıklayın.

3) Bir Metin veya Resim Paneli Ekle butonuna tıklayın.

4) Açıklama kısmına aşağıdaki görseldeki gibi kendinize göre ekleme yaptıktan sonra, Gönder butonuna tıklayarak işlemleri tamamlayabilirsiniz.