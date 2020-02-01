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Twitch ile Ücretsiz ve Kaliteli Profil Backlink Alalım

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 13:00 - Tarih: 19 Şubat 2020 - Yorum: 0

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Twitch ile Ücretsiz ve Kaliteli Profil Backlink AlalımDaha çok oyun odaklı bir canlı yayın plâtformu olan Twitch ile ücretsiz backlink almak mümkün deseydik, buna inanır mıydınız? Twitch kendi kitlesini oluşturmuş ve oldukça kaliteli bir web sitesi şeklinde tanımlanabilir. Dolayısı ile dilerseniz Twitch backlink almak kesinlikle mümkündür. Öncelikle Twitch'e kayıt olmak gerekiyor. Ardından ise, aşağıdaki adımları izleyerek backlink alabilirsiniz.

Twitch ile Ücretsiz ve Kaliteli Profil Backlink Alalım

1) Profil sayfanızdaki Panelleri Düzenle butonuna tıklayın.

Twitch ile Ücretsiz ve Kaliteli Profil Backlink Alalım

2) Artı işaretine tıklayın.

Twitch ile Ücretsiz ve Kaliteli Profil Backlink Alalım

3) Bir Metin veya Resim Paneli Ekle butonuna tıklayın.

Twitch ile Ücretsiz ve Kaliteli Profil Backlink Alalım

4) Açıklama kısmına aşağıdaki görseldeki gibi kendinize göre ekleme yaptıktan sonra, Gönder butonuna tıklayarak işlemleri tamamlayabilirsiniz.

Twitch ile Ücretsiz ve Kaliteli Profil Backlink Alalım

  1. Yorum bulunmamaktadır.

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