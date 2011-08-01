Linux Mint için Ekran Görüntüsü Alma Uygulaması: Flameshot

Windows'ta ekran görüntüsü almak için genellikle Lightshot kullanılıyor olsa gerek. Peki ya, Linux'ta? İşte sizlerle, Linux Mint için en iyi ekran görüntüsü alma uygulaması olan Flameshot'tan bahsetmek istiyorum. Flameshot ile, dilediğiniz gibi ekran görüntüsü alabilir, işaretler kullanabilir ve hatta bulanıklaştırma efekti bile uygulayabilirsiniz. Tüm bu işlevsel özellikleri, tamamen ücretsiz olan bu uygulama ile gerçekleştirebiliyorsunuz. Yazılım Yöneticisi içerisinde "Flameshot" yazarak, ilgili uygulamaya ulaşabilir ve hemen kurulum sağlayabilirsiniz. Linux kullanıyorsanız, mutlaka şans vermelisiniz.