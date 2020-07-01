Dünyanın en büyük iş plâtformu olan LinkedIn, kurulduğundan bugüne, milyonlarca kullanıcıya ev sahipliği yapmakta. Türkiye'de birçok kişi tarafından kurumsal ilişkiler yönünde kullanımı sağlanan plâtform, gelişimini sürdürmeye devam ediyor. LinkedIn hesap açılış tarihini öğrenmek isteyebilirsiniz. LinkedIn üyelik tarihini öğrenmek, plâtform üzerinde mümkün kılınmıştır. Bunu öğrenmek için, adımları izleyebilir ve hesabınızı oluşturduğunuz tarihi öğrenebilirsiniz.

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LinkedIn Hesap Açılış Tarihini Öğrenelim

1) Öncelikle profil fotoğrafınıza tıklayın.

2) Ayarlar ve Gizlilik sekmesine tıklayın.

3) Açılan sayfada kayıt tarihinizi görüntüleyebilirsiniz.

Bu içeriğimizde, LinkedIn hesap açılış tarihini öğrenmek ile ilgili adımlara yer vermiş olduk. Bilmeyenler için faydalı olmasını diliyoruz. LinkedIn'e hangi sene üye olduğunuzu öğrenmek adına, yukarıdaki adımları izleyebilirsiniz.