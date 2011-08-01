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Lider Değişti: PC'de En Fazla İndirilen Oyunlar Açıklandı

Yazar: Şahin Gezici - Saat: 16:15 - Tarih: 30 Nisan 2025 - Yorum: 0

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SteamSon zamanlarda düzenlediği kampanyalarla öne çıkan Steam, geçtiğimiz haftaya ait en çok indirilen oyunlar listesini kamuoyuyla paylaştı. Ücretsiz oyunların yine başı çektiği sıralamada, yeni piyasaya sürülen yapımlar da dikkat çekiyor. İşte Steam kullanıcılarının geçen hafta en fazla tercih ettiği PC oyunları!

The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered

29 Nisan Steam En Çok İndirilen PC Oyunları

Steam’de indirilen PC oyunlarına bakıldığında, bedava sunulan yapımların geniş kitleler tarafından rağbet gördüğü göze çarpıyor. Ancak buna karşın zirvede ücretli bir oyun yer alıyor: The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered.

İkinci sıraya Counter-Strike 2, üçüncü sıraya ise Clair Obscur: Expedition 33 yerleşmiş durumda. İlk dörtteki bir diğer dikkat çeken isim ise Steam Deck oluyor.

  1. The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered
  2. Counter-Strike 2
  3. Clair Obscur: Expedition 33
  4. Steam Deck
  5. Schedule I
  6. MahjongSoul
  7. R.E.P.O.
  8. PUBG: Battlegrounds
  9. Once Human
  10. Marvel Rivals
  11. RuneScape: Dragonwilds
  12. Forza Horizon 5
  13. Last Epoch
  14. Monster Hunter Wilds
  15. Apex Legends
  16. Overwatch 2
  17. The Hundred Line -Last Defense Academy-
  18. Tempest Rising
  19. War Thunder
  20. Warframe
  21. Throne and Liberty
  22. Split Fiction
  23. Grand Theft Auto V Legacy
  24. The Last of Us Part II Remastered
  25. Baldur’s Gate 3
  26. Dead by Daylight
  27. The Long Dark
  28. Tom Clancy’s Rainbow Six Siege
  29. Resident Evil 4
  30. Delta Force

Peki, siz bu liste hakkında ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi aşağıdaki yorumlar bölümünde bizlerle paylaşmayı unutmayın.


  1. Yorum bulunmamaktadır.

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