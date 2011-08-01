Lider Değişti: PC'de En Fazla İndirilen Oyunlar Açıklandı

Son zamanlarda düzenlediği kampanyalarla öne çıkan Steam, geçtiğimiz haftaya ait en çok indirilen oyunlar listesini kamuoyuyla paylaştı. Ücretsiz oyunların yine başı çektiği sıralamada, yeni piyasaya sürülen yapımlar da dikkat çekiyor. İşte Steam kullanıcılarının geçen hafta en fazla tercih ettiği PC oyunları!

29 Nisan Steam En Çok İndirilen PC Oyunları

Steam’de indirilen PC oyunlarına bakıldığında, bedava sunulan yapımların geniş kitleler tarafından rağbet gördüğü göze çarpıyor. Ancak buna karşın zirvede ücretli bir oyun yer alıyor: The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered.

İkinci sıraya Counter-Strike 2, üçüncü sıraya ise Clair Obscur: Expedition 33 yerleşmiş durumda. İlk dörtteki bir diğer dikkat çeken isim ise Steam Deck oluyor.

The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered Counter-Strike 2 Clair Obscur: Expedition 33 Steam Deck Schedule I MahjongSoul R.E.P.O. PUBG: Battlegrounds Once Human Marvel Rivals RuneScape: Dragonwilds Forza Horizon 5 Last Epoch Monster Hunter Wilds Apex Legends Overwatch 2 The Hundred Line -Last Defense Academy- Tempest Rising War Thunder Warframe Throne and Liberty Split Fiction Grand Theft Auto V Legacy The Last of Us Part II Remastered Baldur’s Gate 3 Dead by Daylight The Long Dark Tom Clancy’s Rainbow Six Siege Resident Evil 4 Delta Force

Peki, siz bu liste hakkında ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi aşağıdaki yorumlar bölümünde bizlerle paylaşmayı unutmayın.