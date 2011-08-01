LG Q51 Tanıtıldı - Özellikleri ve Fiyatı (Video)

LG, yılın Q serisi ilk telefonunu tanıttı. Orta seviyeye konumlandırdığı LG Q51, 6.5 inçlik 720×1520 piksel çözünürlük sunan IPS ekran ile geliyor. Gücünü sekiz çekirdekli Helio P22 işlemcisinden, 3 GB RAM belleğinden ve PowerVR GE8320 grafik biriminden alan akıllı telefon, 32 GB depolama alanına sahip.

164.5 x 77.5 x 8.4 mm boyutlarında ve 204 gram ağırlığında olan cihaz, arka tarafında 13 MP geniş açılı ana kamera, 5 MP ultra geniş açı ve 2 MP derinlik sensörü ile ön tarafında da 13 MP selfie kamerası ile karşımıza çıkıyor.

4000 mAh kapasiteli bataryası ile ilk olarak Güney Kore'de satışa çıkacak olan LG Q51, 261 dolar fiyat etiketi ile geliyor. Telefonun ülkemizde satışa sunulup sunulmayacağı ise henüz bilinmiyor.

LG Q51 Video