Lenovo Tab M10 Tablet Yön - Hareket Tuşlarını Değiştirme Nasıl Yapılır?

Yeni bir tablet aldığınızda, ekrandaki yön - hareket tuşları görünür bir konumda olmayabilir. Yani, geri, ana sayfa ve pencere tuşlarını arıyor ancak bulamıyor iseniz, bu yazımızda, Lenovo Tab M10 tablet yön - hareket tuşları değiştirme - görünür hale getirme nasıl yapılır? sizler için kaleme alıyor olacağız.

Lenovo Tab M10 Tablet Yön - Hareket Tuşlarını Değiştirme

Tabletin, “ Ayarlar ” ögesine giriş yapalım öncelikle ve akabinde, devam ederek sol menüden “ Sistem ” kategorisini seçelim.

” ögesine giriş yapalım öncelikle ve akabinde, devam ederek sol menüden “ ” kategorisini seçelim. Buradan, “Hareketler” alt bölümünü tercih edelim.

Son olarak, “Sistemde Gezinme” yazan kısma girelim.