Lenovo Tab M10 Tablet Yön - Hareket Tuşlarını Değiştirme Nasıl Yapılır?

Yeni bir tablet aldığınızda, ekrandaki yön - hareket tuşları görünür bir konumda olmayabilir. Yani, geri, ana sayfa ve pencere tuşlarını arıyor ancak bulamıyor iseniz, bu yazımızda, Lenovo Tab M10 tablet yön - hareket tuşları değiştirme - görünür hale getirme nasıl yapılır? sizler için kaleme alıyor olacağız.
Lenovo Tab M10 Tablet Yön - Hareket Tuşlarını Değiştirme
- Tabletin, “Ayarlar” ögesine giriş yapalım öncelikle ve akabinde, devam ederek sol menüden “Sistem” kategorisini seçelim.
- Buradan, “Hareketler” alt bölümünü tercih edelim.
- Son olarak, “Sistemde Gezinme” yazan kısma girelim.
- Buradan; geri gitme, ana sayfa ve uygulamalar arası geçiş hareketlerinden hangisini tercih ediyor iseniz, onu seçebilirsiniz. Hepsi bu kadar.
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