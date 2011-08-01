Bu sitedeki her şey Sevgi ile kodlanmıştır.

Kategori Listesini Göster

Lenovo Tab M10 Tablet Yön - Hareket Tuşlarını Değiştirme Nasıl Yapılır?

Yazar: Esra Kılıç - Saat: 00:45 - Tarih: 27 Temmuz 2024 - Yorum: 0

FacebookTwitterPinterestTumblrYazdır


Lenovo Tab M10Yeni bir tablet aldığınızda, ekrandaki yön - hareket tuşları görünür bir konumda olmayabilir. Yani, geri, ana sayfa ve pencere tuşlarını arıyor ancak bulamıyor iseniz, bu yazımızda, Lenovo Tab M10 tablet yön - hareket tuşları değiştirme - görünür hale getirme nasıl yapılır? sizler için kaleme alıyor olacağız.

Lenovo Tab M10 Tablet Yön - Hareket Tuşlarını Değiştirme

  • Tabletin, “Ayarlar” ögesine giriş yapalım öncelikle ve akabinde, devam ederek sol menüden “Sistem” kategorisini seçelim.
  • Buradan, “Hareketler” alt bölümünü tercih edelim.
Lenovo Tab M10 Tablet Yön - Hareket Tuşlarını Değiştirme - 1
  • Son olarak, “Sistemde Gezinme” yazan kısma girelim.
Lenovo Tab M10 Tablet Yön - Hareket Tuşlarını Değiştirme - 2
  • Buradan; geri gitme, ana sayfa ve uygulamalar arası geçiş hareketlerinden hangisini tercih ediyor iseniz, onu seçebilirsiniz. Hepsi bu kadar.
Lenovo Tab M10 Tablet Yön - Hareket Tuşlarını Değiştirme - 3

  1. Yorum bulunmamaktadır.

Bu yazıya yorum göndermek ister misiniz?

Dikkat: Her yorum gönderen kişi, kendi gönderdiği yorumdan sorumlu olmaktadır.
Not: Yazı ile herhangi bir ilgisi bulunmayan yorumların onaylanmadığını belirtmek isteriz.
Yazı Etiketleri
Yukarı Çık