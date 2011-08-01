Bu sitedeki her şey Sevgi ile kodlanmıştır.

Kategori Listesini Göster

League of Legends'ın Animasyon Dizisi Arcane için Son Fragman Geldi

Yazar: Şahin Gezici - Saat: 17:18 - Tarih: 01 Kasım 2021 - Yorum: 0

FacebookTwitterPinterestTumblrYazdır


League of Legends'ın Animasyon Dizisi ArcanePopüler oyun League of Legends'ın 2019 yılında duyurulan animasyon dizisi Arcane için son fragman paylaşıldı. LoL oyuncularının merakla beklediği yapım, 6 Kasım'da Netflix üzerinden yayınlanacak. Paylaşılan son fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz. İyi seyirler...

League of Legends'ın Animasyon Dizisi Arcane Fragman İzle

League of Legends'ın Animasyon Dizisi Arcane Fragman İzle


  1. Yorum bulunmamaktadır.

Bu yazıya yorum göndermek ister misiniz?

Dikkat: Her yorum gönderen kişi, kendi gönderdiği yorumdan sorumlu olmaktadır.
Not: Yazı ile herhangi bir ilgisi bulunmayan yorumların onaylanmadığını belirtmek isteriz.
Yazı Etiketleri
Yukarı Çık