Popüler oyun League of Legends'ın 2019 yılında duyurulan animasyon dizisi Arcane için son fragman paylaşıldı. LoL oyuncularının merakla beklediği yapım, 6 Kasım'da Netflix üzerinden yayınlanacak. Paylaşılan son fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz. İyi seyirler...
League of Legends'ın Animasyon Dizisi Arcane için Son Fragman Geldi
Yazar: Şahin Gezici - Saat: 17:18 - Tarih: 01 Kasım 2021 - Yorum: 0
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