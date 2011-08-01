La Casa de Papel Spin-Off Yapımı "Berlin" için Fragman Geldi

Netflix’in fenomen dizisi La Casa de Papel, hayranlarını heyecanlandırmaya devam ediyor. Netflix, La Casa de Papel evreninin sevilen karakterlerinden biri olan Berlin’in öyküsünü konu alacak yeni dizisi için ilk resmi fragmanı yayınladı. İşte Berlin dizisinin merak uyandıran detayları!

Netflix’in yayınladığı bir dakikalık tanıtım videosu, Berlin’in kökenlerine dair sürükleyici bir hikayeye işaret ediyor. Pedro Alonso tarafından unutulmaz bir şekilde canlandırılan Berlin karakteri, La Casa de Papel izleyicileri tarafından büyük bir sevgiyle karşılanmıştı.

Berlin dizisi, La Casa de Papel evrenine yeni bir soluk getirecek. Profesör’ün ekibine katılmadan önce Avrupa’yı gezip soygunlar düzenleyen Berlin’in suç dünyasındaki geçmişi, diziye konu olacak. Fragman, Pedro Alonso’nun karakterinin nasıl bir hırsız olduğunu gösteriyor.

Berlin’in hikayesinde, Pedro Alonso’nun yanı sıra Itziar Ituño’nun canlandırdığı Raquel Murillo’nun polis müfettişi olmadan önceki günleri de izleyicilerle buluşacak. Ayrıca Michelle Jenner’ın canlandırdığı Keila gibi yeni karakterlerle de tanışacağız.

Dizi yapımcısı Alex Pina, Berlin’in dizisinin romantizm, suç, komedi ve gerilim dolu bir hikaye sunacağını belirtiyor. Berlin’in “altın çağına” odaklanacak dizi, şimdiden büyük bir merak uyandırmayı başardı.

Berlin dizisinin kesin bir yayın tarihi henüz belli değil, ancak Netflix’te önümüzdeki yıl içinde izleyiciyle buluşması bekleniyor. La Casa de Papel hayranları, bu yeni maceraya ne kadar hazır olduklarını yorumlarda paylaşabilirler.

Netflix Berlin Fragman İzle