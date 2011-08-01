2017 yılında yayın hayatına başlayan ve milyonlarca izleyicisi olan popüler dizi La Casa de Papel, 5 sezon sonrasında final yapmıştı. Şimdi de popüler yapımın Kore versiyonu La Casa de Papel: Kore, Netflix üzerinde yayınlanacağı 24 Haziran tarihini bekliyor. La Casa de Papel: Kore dizisinin oyuncu kadrosunda; Yoo Ji-Tae (Profesör), Park Hae-Soo (Berlin), Lee Won Jong (Moskova), Kim Ji-Hun (Denver), Jang Yoon-Ju (Nairobi), Park Jung-Woo (Rio), Kim Ji-Hun (Helsinki) ve Lee Kyu-Ho (Oslo) gibi isimler yer alıyor. Dizi için paylaşılan resmi fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz. İyi seyirler...
La Casa de Papel: Kore'nin Resmi Fragmanı Paylaşıldı
Yazar: Şahin Gezici - Saat: 19:35 - Tarih: 03 Haziran 2022 - Yorum: 0
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