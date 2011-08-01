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La Casa de Papel 5. Sezon 2. Kısımdan Tanıtım Videosu Geldi

Yazar: Şahin Gezici - Saat: 10:06 - Tarih: 14 Ekim 2021 - Yorum: 0

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La Casa de Papel 5. Sezon 2. KısımNetflix'in popüler yapımlarından olan La Casa de Papel 5. sezonun ilk kısmından sonra merakla beklenen ikinci kısım, 3 Aralık'ta karşımıza çıkacak. Büyük finalin ikinci kısmına ait tanıtım fragmanı da yayınlandı. Banka hırsızlığı ile başlayan macera bir savaşa mı dönecek hep birlikte izleyeceğiz. Paylaşılan tanıtım videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz. İyi seyirler...

La Casa de Papel 5. Sezon 2. Kısım Fragman İzle

La Casa de Papel 5. Sezon 2. Kısım Fragman İzle


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