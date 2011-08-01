Netflix'in popüler yapımlarından olan La Casa de Papel 5. sezonun ilk kısmından sonra merakla beklenen ikinci kısım, 3 Aralık'ta karşımıza çıkacak. Büyük finalin ikinci kısmına ait tanıtım fragmanı da yayınlandı. Banka hırsızlığı ile başlayan macera bir savaşa mı dönecek hep birlikte izleyeceğiz. Paylaşılan tanıtım videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz. İyi seyirler...
La Casa de Papel 5. Sezon 2. Kısımdan Tanıtım Videosu Geldi
Yazar: Şahin Gezici - Saat: 10:06 - Tarih: 14 Ekim 2021 - Yorum: 0
Önerilen Bağlantılar
Teknobeyin.com
Mitoz Bölünme Nedir ve Evreleri Nelerdir?
Konuk Yazar
İp Atlamanın Faydaları Nelerdir?
Şahin Gezici
WordPress Güvenlik Rehberi (Kapsamlı Anlatım)
Doğan Gezici
Ameliyattan Sonra Neden Kilo Alınır? (5 Ana Sebep)
Şahin Gezici
Koroid Pleksus Kisti Nedir? Geçmezse Ne Olur?
Şahin Gezici
İnsan Sağlığını Etkileyen Faktörler Nelerdir?
Konuk Yazar
Yoğurt Saç Uzatır mı? Yoğurtla Saç Maskesi Tarifleri
Şahin Gezici
- iPhone 13 Ailesinin Ülkemizdeki Servis Ücretleri Açıklandı
- La Casa de Papel 5. Sezon 2. Kısımdan Tanıtım Videosu Geldi
- Marvel'ın Yeni Filmi Eternals için İki Yeni Video Geldi
- Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition Geliyor!
- Android Studio "Entry name 'classes.dex' collided" Hatası ve Çözümü
- Resident Evil: Welcome to Raccoon City için İlk Fragman Geldi
- Paranormal Activity: Next of Kin için İlk Fragman Geldi
- Facebook, Instagram, WhatsApp Çöktü! Mark Zuckerberg'in Serveti Eridi
- Apple MAC Cache (Önbellek) Temizleme Nasıl Yapılır?
- Forza Horizon 5 Sistem Gereksinimleri ve Desteklenen Direksiyon Setleri
Yorum bulunmamaktadır.