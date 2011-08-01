2017'de ilk sezonuyla başlayan La Casa de Papel macerası, 5. sezon ile son buluyor. Final sezonunun ilk kısmından sonra merakla beklenen ikinci kısım için fragman paylaşıldı. Heyecanın doruklarda olacağı, La Casa de Papel 5. sezon 2. kısım için paylaşılan fragman ile de görülüyor. 3 Aralık'ta Netflix üzerinden yayınlanacak olan dizinin fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz. İyi seyirler...

La Casa de Papel 5. Sezon 2. Kısım Fragman İzle