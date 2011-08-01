Kurasız TOGG Satışları Başlıyor! Peki, Ne Zaman?

TOGG hayranlarına müjdeli haber geldi. Türkiye'nin yerli ve milli elektrikli otomobili TOGG, gelecek yıl itibariyle satış stratejisini değiştiriyor. Artık araç almak için kura çekimine girmeniz gerekmiyor; TOGG, açık satışa geçiyor!

TOGG, Mayıs ayında satışa çıktığından beri sınırlı üretim ve kura usulü satışıyla dikkat çekiyordu. Ancak şirket, günlük üretim kapasitesini 280 adede çıkararak 2024 yılında yıllık 80 bin üretim barajını aşmayı hedefliyor. Bu artan üretim kapasitesi, TOGG'un satış stratejisinde önemli bir değişikliğe neden olacak.

2024 yılında planlanan satış stratejisi, ilk etapta bu yıldan kuraya girmiş olan 20 bin asıl talihli ve 20 bin yedek talihliye satış yapmayı içeriyor. Kura çekimi tamamlandıktan sonra kalan 60 bin civarındaki TOGG otomobil ise Trumore uygulaması üzerinden açık satışa sunulacak.

TOGG, Ekim ayında 3567 adet T10X modelini teslim ederek başarılı bir performans sergiledi. Şu ana kadar toplamda 9171 adede ulaşan TOGG, elektrikli otomobil pazarında lider konumunu pekiştirmeye devam ediyor. Ayrıca, gelecek yıl sedan otomobilin piyasaya sürülmesiyle birlikte TOGG'un başarı grafiğinin daha da yükseleceği tahmin ediliyor.