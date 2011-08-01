Korku Oyunu Dead Space Remake'den Detaylı Oynanış Videosu Geldi

Elektronic Arts’ın yayıncılığını yaptığı sevilen korku oyunu Dead Space Remake’den yeni, detaylı bir oynanış videosu paylaşıldı. Geçtiğimiz günlerde kısa bir tanıtım videosu paylaşılmış ve oyun ön sipariş fiyatları konusunda bilgilendirme yapılmış, bizler de sizlere bu haberi aktarmıştık. Sevilen oyun ilk olarak 2008 yılında duyurulmuş, son olarak ise 2013 yılında oyun severlerle buluşmuştu.

Uzun bir aradan sonra Motive’nin geliştiriciliğini üstlenerek, daha modern grafikler ve efektlerle revize edilen, Dead Space’e sadık kalınarak hazırlanan Dead Space Remake duyuruldu ve ön siparişe açıldı. Bu bağlamda Dead Space Remake, 27 Ocak 2023'te PC, PS5, Xbox Series X/S için çıkış yapacak.

Oyunun paylaşılan detaylı, yeni oynanış videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.