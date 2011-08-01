Dead Space Remake'ten İlk Oynanış Videosu Geldi

Oyun dünyasının en sevilen korku - gerilim oyunlarından olan Dead Space Remake’den bir oynanış videosu paylaşıldı. Bir zamanların en sevilen oyunu, ilk olarak 2008 yılında duyurulmuş ve oyunseverler tarafından yoğun bir ilgiyle karşılanmıştı. Son olarak 2013 yılında Dead Space 3’ün duyurulmasından bu yana uzun bir zaman geçti. Hayatta kalma temalı, korku - macera oyunu Dead Space, nihayet geri dönmeye hazırlanıyor.

Üstelik oyunun ilk versiyonunun üzerine, gelişen teknoloji ile birlikte yepyeni efektler ve ilgi çekici bir atmosfer yaratılmış, yani 2008 yılında çıkan oyuna sadık kalınarak, çok daha modern ve gelişmiş bir oyun havası yaratılmış. Oyunun yeni versiyonunda ilk halinden farklı olarak, ana karakter Isaac'in konuşmalarına da yer verilecek.

Korkunç yaratıkların gece uykularınızı kaçırmasına hazır olun çünkü Dead Space Remake, 27 Ocak 2023'te PC, PS5, Xbox Series X/S için çıkış yapacak. Steam üzerinden çoktan ön siparişe açıldı bile.

Dead Space ön sipariş fiyatı: 999,99 TL

999,99 TL Dead Space Deluxe ön sipariş fiyatı: 1.199,99 TL

Motive Studio tarafından geliştirilen oyun, orijinal haline sadık kalınarak, oyunun daha gelişmiş ve modern bir versiyonunu geliştirdiklerini belirtse de, farklı bir Dead Space oyunu görmek de haliyle mümkün görünüyor.

Oyunun oynanış görüntülerini içeren tanıtım videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.

Dead Space Remake Oynanış Videosu