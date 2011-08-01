Bu sitedeki her şey Sevgi ile kodlanmıştır.

Kategori Listesini Göster

Kolombiya'da iPhone 12 ve iPhone 13 Modelleri Yasaklandı

Yazar: Şahin Gezici - Saat: 14:01 - Tarih: 13 Temmuz 2022 - Yorum: 0

FacebookTwitterPinterestTumblrYazdır


AppleYeni nesil bağlantı 5G ile birlikte patent davaları da artmaya başladı. Geçtiğimiz günlerde Nokia, 5G patentleri ihlal ettiği için Oppo'yu Almanya'da yasaklamıştı. Şimdi de Ericsson ve Apple davası devam ederken Apple, ciddi bir kayıp yaşadı.

Apple iPhone 13

Bilindiği gibi Apple, 3G ve 4G için Ericsson teknolojilerini kullanıp patent ücreti ödüyordu. 5G teknolojisinde ise para ödemeyi reddetti. Bunun ardından Apple'a dava açan Ericsson davayı kazanarak, Apple'ın Kolombiya'da 5G destekli olan iPhone 12 ve 13 modellerinin satışını yasakladı. Apple da Ericsson'a Kolombiya'daki gelir kayıpları nedeniyle ABD'de tazminat davası açtı.


  1. Yorum bulunmamaktadır.

Bu yazıya yorum göndermek ister misiniz?

Dikkat: Her yorum gönderen kişi, kendi gönderdiği yorumdan sorumlu olmaktadır.
Not: Yazı ile herhangi bir ilgisi bulunmayan yorumların onaylanmadığını belirtmek isteriz.
Yazı Etiketleri
Yukarı Çık