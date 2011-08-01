Kolombiya'da iPhone 12 ve iPhone 13 Modelleri Yasaklandı

Yeni nesil bağlantı 5G ile birlikte patent davaları da artmaya başladı. Geçtiğimiz günlerde Nokia, 5G patentleri ihlal ettiği için Oppo'yu Almanya'da yasaklamıştı. Şimdi de Ericsson ve Apple davası devam ederken Apple, ciddi bir kayıp yaşadı.

Bilindiği gibi Apple, 3G ve 4G için Ericsson teknolojilerini kullanıp patent ücreti ödüyordu. 5G teknolojisinde ise para ödemeyi reddetti. Bunun ardından Apple'a dava açan Ericsson davayı kazanarak, Apple'ın Kolombiya'da 5G destekli olan iPhone 12 ve 13 modellerinin satışını yasakladı. Apple da Ericsson'a Kolombiya'daki gelir kayıpları nedeniyle ABD'de tazminat davası açtı.