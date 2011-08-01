Keanu Reeves'in Ghost Rider Olduğu Hayran Yapımı Fragman

Ünlü aktör Keanu Reeves, Ghost Rider rolünde yer alsaydı nasıl olurdu? Bu sorunun yanıtını merak eden bir YouTuber, hayran yapımı bir fragman hazırlayıp, yayınladı. Nicolas Cage'in oynadığı ilk Ghost Rider filminden görüntülerin yanı sıra birçok dizi ve filmden karelerin alındığı fragmanda, Keanu Reeves'in her filminde olduğu gibi bu film için de yakıştığını söyleyebiliriz. Yayınlanan hayran yapımı Ghost Rider fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz. İyi seyirler...

Keanu Reeves Ghost Rider Fragman İzle