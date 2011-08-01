Keanu Reeves, Constantine Rolüyle Geri Dönüyor

Keanu Reeves, eski rollerini yeniden canlandırmaya devam ediyor. Bir zamanların pek beğenilmeyen, eleştirmenler tarafından pek olumlu yorum alamayan filmi, Constantine’e devam filmi gelecek. 2005 yılında vizyona giren Constantine’de, John Constantine karakterini canlandıran Keanu Reeves, yeniden başrolde olacak.

"Hellblazer" çizgi romanından uyarlanan filmde, ilginç vakaları inceleyen özel dedektif John Constantine’in hikâyesi anlatılıyor.

İlk film çok beğenilmese de, ikinci film için kolları sıvayan Warner Bros., dönemine göre çizgi romanların, popülerliğini artırdığına inanarak, devam filminin başarıyı yakalayacağına inanıyor. Tabii, tek sebep de bu olmayabilir çünkü Keanu Reeves, bir röportajında, Constantine karakterini ve içinde bulunduğu dünyayı sevdiğini dile getirmişti. Başarılı oyuncunun bu yorumu, oldukça dikkat çekiciydi.

Filmin yönetmen koltuğunda, ilk filmin de yönetmenliğini yapan, Francis Lawrence oturacak. Akiva Goldsman ise, senaryosunu kaleme alacak ve aynı zamanda filmin yapımcılığını üstlenecek. Devam filmine ait detaylar henüz paylaşılmadı, ancak önümüzdeki yıllar içinde mutlaka yeni gelişmeler olacaktır. Takipte olacağız.