Kimdir kategorisi için hazırladığımız bugünkü yazımız ise; "Kathleen E. Woodiwiss Kimdir?" 3 Haziran 1939 yılında doğan Amerikalı yazar Kathleen E. Woodiwiss, 1972 yılında yayınlanan "İhtiras Çiçeği (The Flame and the Flower)" romanıyla tarihsel romantizm tarzına öncülük etmiştir. 600 sayfalık bu ilk romanı o zamanlarda ciltli olarak yayıncılar tarafından reddedilmiş ve ciltsiz olarak basılmıştır.
AYRICA: Kitap Okuma Alışkanlığı Kazanmak İsteyenlere Tavsiyeler
AYRICA: Kitaplardan Anlamlı Alıntılar - Güzel Alıntı Cümleler - 1
Aşk ve tarihsel romantizm türünü sevenler tarafından oldukça fazla okunan ünlü yazar, yarattığı karakterlerle aşk romanı türünde yazan ünlü isimlerden biri haline gelmiştir.
AYRICA: Kitap Okumayı Sevdiren 20 Söz
Özellikle yazdığı "Kurt ve Kumru" romanı ile okur kitlesini genişleten Woodiwiss, hiçbir yerde göremeyeceğiniz kurguları ile büyüleyici romanları severleriyle buluşturuyor.
AYRICA: Okunması Gereken Kitaplar - Tüm Zamanların En İyi 25 Kitabı (1)
AYRICA: Okunması Gereken Kitaplar - Tüm Zamanların En İyi 25 Kitabı (2)
Kathleen E. Woodiwiss Kitapları - Türkçe Çeviriler
- İhtiras Çiçeği
- Kurt ve Kumru
- Sonsuza Dek Kollarımda
- Shanna
- İki Yabancı
- Rüzgarda Savrulan Küller
Kimdir başlıklı yazı dizimizin bugünkü içeriği Kathleen E. Woodiwiss kimdir? idi. Yazar ya da kitaplarıyla ilgili belirtmek istedikleriniz varsa, aşağıdaki yorum alanından bizlere yazabilirsiniz.
Yorum bulunmamaktadır.