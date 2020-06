Kimdir kategorisi için hazırladığımız bugünkü yazımız ise; "Kathleen E. Woodiwiss Kimdir?" 3 Haziran 1939 yılında doğan Amerikalı yazar Kathleen E. Woodiwiss, 1972 yılında yayınlanan "İhtiras Çiçeği (The Flame and the Flower)" romanıyla tarihsel romantizm tarzına öncülük etmiştir. 600 sayfalık bu ilk romanı o zamanlarda ciltli olarak yayıncılar tarafından reddedilmiş ve ciltsiz olarak basılmıştır.

Aşk ve tarihsel romantizm türünü sevenler tarafından oldukça fazla okunan ünlü yazar, yarattığı karakterlerle aşk romanı türünde yazan ünlü isimlerden biri haline gelmiştir.

Özellikle yazdığı "Kurt ve Kumru" romanı ile okur kitlesini genişleten Woodiwiss, hiçbir yerde göremeyeceğiniz kurguları ile büyüleyici romanları severleriyle buluşturuyor.

Kathleen E. Woodiwiss Kitapları - Türkçe Çeviriler

İhtiras Çiçeği

Kurt ve Kumru

Sonsuza Dek Kollarımda

Shanna

İki Yabancı

Rüzgarda Savrulan Küller

Kimdir başlıklı yazı dizimizin bugünkü içeriği Kathleen E. Woodiwiss kimdir? idi. Yazar ya da kitaplarıyla ilgili belirtmek istedikleriniz varsa, aşağıdaki yorum alanından bizlere yazabilirsiniz.