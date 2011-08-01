Jurassic World: Rebirth için Vizyon Tarihi ve Fragman Geldi!

Jurassic World hayranları için beklenen haber nihayet geldi! Serinin dördüncü filmi "Jurassic World: Rebirth" (Jurassic World 4: Yeniden Doğuş) için vizyon tarihi açıklandı ve 2 Temmuz 2025'te, öncelikle Kuzey Amerika'da olmak üzere tüm dünyada gösterime girecek. Filmin başrolünde Scarlett Johansson'ın yer alması, bu heyecanı daha da artırıyor. Peki, bu filmde başka hangi oyuncular var?

Bu yeni film, yönetmen koltuğunda Gareth Edwards'ı ağırlarken, Chris Pratt, Jonathan Bailey, Mahershala Ali ve Rupert Friend gibi ünlü isimleri de kadrosunda barındırıyor. Böylesine güçlü bir kadro, izleyicilerin beklentilerini karşılayacak gibi görünüyor.

Film, Jurassic World 3'ün olaylarının beş yıl sonrasında geçiyor ve dünya ekosisteminin, dinozorların hayatta kalması için elverişsiz hale gelmesiyle başlıyor. Hayatta kalan dinozorlar, iklimin onlara uygun olduğu izole bir bölgede yaşamlarını sürdürürken, üç dinozor insanlık için kritik öneme sahip bir tedavinin anahtarını taşıyor.

Scarlett Johansson'ın canlandırdığı Zora Bennett karakteri, bu dinozorların genetik bilgilerini ele geçirmek için gizli bir operasyon yürütürken, kendini gizemli bir adada hapsolmuş halde buluyor ve burada yıllardır saklı kalan bir sırrı keşfediyor.

Fragman, görsel efektler ve sürükleyici hikayesiyle Jurassic World: Rebirth'in izleyicileri bir kez daha dinozorlarla dolu tehlikeli bir dünyaya çekeceğini gösteriyor. Filmin paylaşılan fragmanını da aşağıdan izleyebilirisniz. Sizce de bu film, sinemaya gitmeye değer mi? Yorumlarınızı bekliyoruz.

Jurassic World: Rebirth Fragman İzle